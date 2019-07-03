Москва, 3 июля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал не допустить возрождения неоколониализма в Африке.

Такую позицию он озвучил на конференции «Россия — Африка» в рамках второго международного форума «Развитие парламентаризма», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Нам нельзя допустить возрождения неоколониализма, хищнического отношения к ресурсам Африки», — заявил Володин.

Он также отметил, что Россия всегда выступала и сегодня выступает за соблюдение международного права на основе принципа невмешательства в суверенные дела государств.

«Российская Федерация заинтересована во взаимовыгодном партнерстве с африканскими государствами на благо процветания наших народов», — добавил также спикер нижней палаты парламента.

Напомним, в Москве проходит инициированный Госдумой второй международный форум «Развитие парламентаризма». В этом году в нем принимают участие представители 132 государств.

В рамках форума проводится конференция «Россия — Африка», для участия в которой приехали 37 африканских делегаций, 25 из них возглавляют спикеры парламентов.