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Минтрансу РФ предложили сделать бесплатными коммерческие дороги с пробками

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Минтрансу РФ предложили сделать бесплатными коммерческие дороги с пробками

Москва, 3 июля. Минтрансу России предложили сделать бесплатными коммерческие дороги, если на них образуются пробки. С соответствующей инициативой выступил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.

Петров обратился к министру транспорта Евгению Дитриху с предложением одобрить отмену оплаты некоторых дорог в стране. Депутат пояснил, что речь идет о платных трассах, на которых образуются пробки.

«Нередки случаи, когда по каким-либо причинам на платных магистралях возникают заторы, в которых люди вынуждены страдать «за свои же деньги», — пояснил он.

Парламентарий отметил, что водители чаще всего выбирают платные дороги именно для того, чтобы быстрее добраться до пункта назначения, не беспокоясь о проблемах с движением на дорогах.

Минтрансу РФ предложили сделать бесплатными коммерческие дороги с пробками

По мнению Петрова, причин возникновения дорожных заторов несколько — неэффективная работа операторов платных дорог, аварии, создающие помехи для проезда машин по шоссе, и многие другие.

Петров констатировал, что в настоящее время в законодательстве не предусмотрены случаи, освобождающие от оплаты проезда по платной магистрали.

«Даже если услуга была оказана некачественно, люди стояли в пробках, оператор в праве требовать с автовладельца 100% оплаты», — посетовал он.

Ранее стало известно, что в России может появиться новый штраф для автомобилистов. Правительство намерено запустить проезд на платных дорогах без шлагбаумов с режимом бесконтактной постоплаты. Тех, кто решит проехать по такой дороге бесплатно, хотят штрафовать на сумму 2,5 тысячи рублей, пишет «Газета.ru».

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Автор: Катерина Иванова
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