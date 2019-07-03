Пожаловавшиеся Путину беженцы из Донбасса получили российское гражданство

Казань, 3 июля. Члены переехавшей в Татарстан из-за гражданской войны на Украине семьи Люльковичей начали получать российское гражданство, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел РФ Ирина Волк. Чтобы получить паспорта россиян, глава семьи обратился к президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии 20 июня.

Семья Люльковичей переехала в Набережные Челны из украинского Дзержинска в 2014 году, спасаясь от гражданской войны. Они проживают на съемной квартире. У Люльковичей девять детей, старшие из которых уже обзавелись собственными семействами. В России им удалось получить лишь статус беженцев. Это позволяет детям посещать школу, однако отсутствие гражданства не дает семье никаких социальных гарантий. Кроме того, без российского паспорта Люльковичам приходится работать нелегально.

Глава семейства обратился к Владимиру Путину в ходе прямой линии с просьбой разрешить ситуацию. В ответ президент РФ призвал чиновников внести коррективы в действующие законы в данной сфере, чтобы подобные проблемы решались как можно быстрее.

Уже в ходе прямой линии президент Татарстана Рустам Минниханов отдал распоряжение сотрудникам администрации Набережных Челнов навестить Люльковичей и после детального разговора подготовить предложения по решению жилищного вопроса. В следующие сутки с семьей беженцев лично пообщался мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

Отметим, что по итогам прямой линии Владимир Путин поручил МВД проанализировать ситуацию с упрощенной выдачей российских паспортов гражданам Украины и при необходимости внести предложения по предоставлению преференций. Глава государства дал ведомству срок до 1 августа. Ответственным за исполнение поручения назначен глава МВД России Владимир Колокольцев, сообщают «Известия».