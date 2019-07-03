Володин предложил гармонизировать законодательство России и Африки в сфере образования

Москва, 3 июля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил гармонизировать законодательство России и стран Африканского континента в научно-образовательной сфере.

С такой инициативой он выступил на конференции «Россия — Африка» в рамках второго международного форума «Развитие парламентаризма», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Было бы правильным обсудить сегодня гармонизацию законодательства наших стран в научно-образовательной сфере», — заявил Володин.

По его словам, необходимо также законодательно обеспечить поддержку программ в области изучения русского языка, включая подготовку педагогов-русистов из африканских стран.

Спикер нижней палаты парламента также напомнил, что сотни тысяч африканских студентов получили образование в Советском Союзе и России. В настоящее время в нашей стране обучаются 17 тысяч африканских студентов, отметил он.

«Учитывая, что в Африканском союзе создан Панафриканский университет, объединяющий ведущие вузы государств Африки, открываются новые возможности сотрудничества с крупными российскими вузами. Образовательный обмен может стать многосторонним», — добавил Володин.

Напомним, в Москве проходит инициированный Госдумой второй международный форум «Развитие парламентаризма». В этом году в нем принимают участие представители 132 государств.

В рамках форума проводится конференция «Россия — Африка», для участия в которой приехали 37 африканских делегаций, 25 из них возглавляют спикеры парламентов.