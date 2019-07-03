Великобритания будет приучать украинскую молодежь к НАТО с помощью настольной игры

Киев, 3 июля. В ноябре 2019 года появится новая настольная игра «НАТО-Украина», при помощи которой Великобритания попытается приучить украинскую молодежь к Североатлантическому альянсу. Об этом сообщает Telegram-канала «Цибуля».

Как говорится в мессенджере, на Украине выйдет игра для молодежи, призванная приучить школьников к НАТО, презентация игры состоится 24 областях страны. При этом игра выйдет с ограниченным тиражом. Распространять будут преимущественно электронную версию. Игра появится в свободном доступе в Сети, откуда желающие смогут скачать ее и распечатать. 57 экземпляров планируют передать в учебные заведения.

По данным канала, игра ориентирована на молодое поколение. Известно, что проект будет реализован при поддержке посольства Великобритании на Украине. Как уточнил первый секретарь посольства Оливер Файерламб, игра нацелена на формирование определенного мировоззрения у студентов и старшеклассников, а также разрушения сложившихся стереотипов о НАТО. Он подчеркнул, что Киев не должен сворачивать «с намеченного проевропейского пути».

В июне президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером подтвердил, что евроинтеграция и курс на вхождение в НАТО останутся неизменными составляющими внешней политики Киева.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Юнкера «за особую роль ЕС в сдерживании российской агрессии». Краткий отчет о встрече в Брюсселе появился в официальном микроблоге пресс-службы в Twitter.

Отметим, что евроинтеграция и стремление в НАТО были любимыми коньками предшественника Зеленского Петра Порошенко. Он неустанно обещал украинцам светлое европейского будущее и «приближал» ВСУ к стандартам НАТО, в частности, заменив береты украинских десантников.

Несмотря на то, что Зеленский «задекларировал» неизменность курса пятого президента Украины Петра Порошенко, он успел пошутить, что считает себя «лучше Порошенко». Об этом он успел заявить, когда Юнкера спросили, не скучает ли он по старому главе украинского государства.

Ранее Зеленского обвинили в краже речи Порошенко и посоветовали нанять спичрайтера. Пресс-секретарь экс-главы Украины Святослав Цеголко на своей странице в Facebook заявил, что на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском Зеленский полностью повторил речь Порошенко, с которой тот выступал на съезде партии «Европейская солидарность».

На съезде партии «Европейская солидарность» в октябре прошлого года Порошенко заявил, что его страна относится к другой цивилизации.

Зеленский находится в Брюсселе с первым зарубежным визитом в качестве президента. Во время встречи с президентом Украины Туск пообещал, что ЕС продолжит оказывать финансовую поддержку Киеву вне зависимости от развития ситуации в Донбассе.