Google Chrome заподозрили в краже персональных данных и слежке за пользователями

Москва, 3 июля. Google Chrome может красть персональные данные, а также следить за пользователями браузера, заявил технический эксперт Джефри Фаулер.

Фаулер провел исследование, в рамках которого проверил надежность Google Chrome. Мужчина обратил внимание, что в браузере есть опасная брешь.

По данным эксперта, за неделю Google совершил попытку получить более 11 тысяч запросов файлов cookie. Специальным софтом отправка файлов блокировалась. Слежка обычно происходит через параметры интересов пользователей браузера. По мнению Фаулера, сбор данных пользователей происходит для передачи их различным рекламным компаниям.

Chrome постоянно отслеживает геолокацию, предупредил специалист.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров 1 июля выразил надежду на то, что американская корпорация Google увеличит фильтрацию запрещенной в РФ информации. Он уточнил, что на данный момент речь идет об очередном штрафе в отношении Google, так как «фильтрация запрещенной информации в соответствии с законодательством РФ осуществляется ими в пределах 70%».

Ранее эксперты отметили, что, когда речь заходит о хакерских атаках, чаще всего говорят о кибервзломе компьютера или интернет-сайта. Однако, атаки на мобильных операторов или телеком-компании тоже нередки и могут нести в себе даже более разрушительные последствия, пишет «Газета.ru».