Москва, 3 июля. Страны Африканского континента могут стать внешнеторговым партнером ЕАЭС. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на конференции «Россия — Африка» в рамках второго международного форума «Развитие парламентаризма», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Число внешнеторговых партнеров Евразийского экономического союза с каждым годом растет. Особенно приятно, что в этот круг могут в ближайшее время войти страны и интеграционные объединения Африканского континента», — заявил Володин.

Готовится к подписанию меморандум о взаимодействии Евразийской экономической комиссии с Африканским союзом, отметил спикер нижней палаты парламента.

«Считаю, что это позволит вывести российско-африканское торгово-экономическое сотрудничество на более высокий уровень, ускорит рост двустороннего товарооборота», — добавил также Володин.

Председатель Госдумы уточнил, что за 2018 год объем торговли с Африканским континентом увеличился на 17,2% по сравнению с 2017 годом и составил 20,4 млрд долларов США.

Напомним, в Москве проходит инициированный Госдумой второй международный форум «Развитие парламентаризма». В этом году в нем принимают участие представители 132 государств.

В рамках форума проводится конференция «Россия — Африка», для участия в которой приехали 37 африканских делегаций, 25 из них возглавляют спикеры парламентов.