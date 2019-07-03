Володин предложил поддержку бизнес-проектам России и Африки

Москва, 3 июля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил содействовать развитию взаимодействия российских и африканских бизнесменов. Такую инициативу он озвучил на конференции «Россия — Африка» в рамках второго международного форума «Развитие парламентаризма», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Нам предстоит еще многое сделать, в том числе в парламентском измерении, для наращивания торгово-экономического взаимодействия. Было бы правильным содействовать налаживанию контактов российских и африканских бизнесменов, обмену информацией о возможных проектах сотрудничества», — заявил Володин.

По его словам, хорошей площадкой для этого могут стать форумы с участием парламентариев, представителей делового, экспертного сообществ, институтов гражданского общества.

«Приоритетом межпарламентской работы должна стать поддержка совместных бизнес-проектов и сближение законодательства в сфере защиты инвестиций, государственных гарантий», — заключил Володин.

Напомним, в Москве проходит инициированный Госдумой второй международный форум «Развитие парламентаризма». В этом году в нем принимают участие представители 132 государств.

В рамках форума проводится конференция «Россия — Африка», для участия в которой приехали 37 африканских делегаций, 25 из них возглавляют спикеры парламентов.