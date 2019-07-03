Анджелину Джоли госпитализировали после истощения

Лос-Анджелес, 3 июля. Здоровье голливудской актрисы Анджелины Джоли вновь беспокоит поклонников, на днях артистка упала в обморок и загремела в калифорнийскую больницу. Медики не смогли оказать ей должную помощь, потому что селебрити сбежала из клиники через несколько часов. Об этом сообщает таблоид The Daily Mail.

По данным издания, «расхитительница гробниц» после побега вновь оказалась в медицинском учреждении. Фанаты артистки опасаются, что ее здоровье оставляет желать лучшего. По словам поклонников, Джоли буквально «исчезает на глазах» — она выглядит истощенной.

Фотошпионы подловили актрису на входе в одну из лос-анджелесских клиник. На актрисе был пастельный сарафан в пол. На кадрах видно, что лицо у звезды утомленное. Кроме того, многим показалось, что она еще больше похудела, пишет KP.ru.

Поклонники волнуются, поскольку у актрисы уже был кризис. Неделю назад Джоли ездила в Колумбию и напугала местную публику болезненной худобой. Помимо этого, артистка в очередной раз потеряла сознание. Близкие 44-летней звезды настояли, чтобы она проверилась, но та сбежала из больницы, так и не дождавшись результатов анализов, пишут «Дни.ру».

По словам менеджеров, проблемы со здоровьем у Джоли начались после бракоразводного процесса с Брэдом Питтом.