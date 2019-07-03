В Совфеде заявили, что РФ не должна платить взнос в бюджет СЕ за 2017-2018 годы

Москва, 3 июля. Россия не должна платить взносы в бюджет Совета Европы за 2017-2018 годы, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор напомнил, что решение об этом будет принимать российские МИД и Минфин, но он твердо убежден, что платить Россия не должна, ведь в этот период времени она не принимала полноценной работы в структурах ПАСЕ.

«И произошло это не по нашей вине», — подчеркнул Джабаров в комментарии РИА Новости.

Как сообщала ранее НСН, Москва уже выплатила СЕ взнос за 2019 год в размере 33 млн евро, за часть 2017-го и 2018 год она должна заплатить еще 55 млн евро.

Напомним, решение приостановить выплату части взноса в бюджет организации российская сторона приняла в 2017 году. На июньской сессии права делегации РФ были полностью восстановлены.

Такое решение стало настоящим ударом для Украины. Глава МИД этой страны Павел Климкин назвал это «изменой Европы». Теперь, по его мнению, ЕС может за спиной у Киева договариваться с Москвой, пишет «Царьград».

После этого комитет Рады по иностранным делам порекомендовал приостановить работу украинской делегации в ПАСЕ до тех пор, пока Москва не освободит украинских моряков и «политзаключенных в РФ и Крыму», а также обеспечит права крымских татар. Как отмечает «Ридус», глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что ПАСЕ «может надавить на РФ, если захочет», но, по его словам, пока «есть нежелание не делать ничего».