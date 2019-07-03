МИД РФ сообщил о скором завершении формирования Конституционного комитета Сирии

Москва, 3 июля. Формирование Конституционного комитета Сирийской Арабской Республики походит к завершению, осталось согласовать несколько нюансов. Об этом в среду сообщил журналистам заместитель руководителя МИД России Сергей Вершинин.

«Мы готовы к тому, чтобы он начал работу как можно быстрее. Важно согласовать остающиеся детали, мы уже близки», — подчеркнул российский дипломат.

Ранее сообщалось, что специальный посланник генерального секретаря Организации объединенных наций по САР Гейр Педерсен прибудет 10 июля в Дамаск и обсудит с властями республики процесс подготовки к созыву Конституционного комитета.

Урегулирование ситуации в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, обсуждается на астанинской и женевской площадках, а прошедший 30 января прошлого года в Сочи Конгресс сирийского национального диалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников — представителей власти и оппозиции. Ключевым итогом мероприятия стало решение о формировании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.