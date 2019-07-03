В Совфеде рассказали, когда в России прекратится «катастрофическая» убыль населения

«Катастрофическая», по словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, убыль населения прекратится в течение двух-трех лет. Такой срок озвучил председатель комитета по социальным вопросам Совета Федерации Валерий Рязанский, комментируя в беседе с Федеральным агентством новостей заявление заместителя председателя правительства РФ о тревожных масштабах потери населения Россией.

На совещании в медицинском кластере Северо-Западного федерального округа «Западный» во вторник Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тыс. человек.

«Эти цифры в данный период были предсказаны органами статистики — ничего неожиданного в них нет, это было заранее известно», — пояснил сенатор.

Представитель Совета Федерации напомнил о так называемой демографической яме 90-х годов прошлого века. Именно от этого поколения в значительной степени зависят нынешние показатели рождаемости.

«Этот период просто должен пройти. Не нужно по этому поводу паниковать, и это даже бесполезно», — добавил Рязанский.

Федеральным и региональным властям в этой ситуации нужно особое внимание уделять поддержке молодых семей, убежден председатель комитета по социальным вопросам. По словам Валерия Рязанского, законодательные органы власти давно работают в этом направлении.

«Те законы, которые сегодня принимаются — о выплатах за рождение первого ребенка, второго ребенка, уже сегодня за рождение третьего ребенка вводятся дополнительные механизмы поддержки, — они как раз решают эту задачу. И сами молодые семьи сегодня чувствуют, что государство их не оставит, что оно заинтересовано в их поддержке», — рассказал собеседник ФАН.

По словам сенатора, уже действуют и многие меры по снижению смертности, предусмотренные национальным проектом «Здравоохранение».

«Что касается показателей смертности, то продолжительность жизни уже увеличивается, просто в этом направлении нужно продолжать работать», — добавил Рязанский.

Все те мероприятия, которые заложены в нацпроект «Здравоохранение», уже реализуются. Просто многие из них дают не моментальный эффект.

«Я думаю, речь не идет о периоде в 5-10 лет, это произойдет быстрее. Думаю, что уже через 2-3 года мы будем иметь другие цифры», — резюмировал сенатор.

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании в Санкт-Петербурге 2 июля отметила, что озвученные ей «катастрофические» цифры в том числе связаны и с занижением некоторыми регионами показателей смертности в прошлых годах и корректировкой этих цифр с начала 2019 года. По словам Татьяны Голиковой, решение вопросов естественного прироста населения и продолжительности жизни сегодня являются ключевыми национальными целями.