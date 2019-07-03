Токио, 3 июля. Япония должна продолжать переговоры с Россией по вопросу заключения мирного договора в тихой и спокойной обстановке, заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ. Он выступил на дебатах в преддверии начала кампании по выборам в верхнюю палату парламента Японии.

Как подчеркнул глава правительства, обсуждение мирного договора между Токио и Москвой нужно проводить в спокойной обстановке. По его словам, любые резкие высказывания по этой теме лишь осложняют разрешение ситуации и переговоры. Абэ напомнил, что Токио пытается дипломатическим путем достичь успеха в решении вопроса, который висит над правительством уже 70 лет. Абэ призвал вести переговоры с РФ о Курилах в спокойной обстановке.

В мае депутат нижней палаты парламента Японии Хадака Маруяма в состоянии алкогольного опьянения во время встречи с бывшими жителями Южных Курил, населявшими их до августа 1945 года, спросил у людей, согласны ли они на войну, чтобы вернуть острова. Он продолжил: «Ну что, только путем войны их можно вернуть обратно?», «Неужели ничего, кроме войны не остается?».

В Токио заявили, что слова политика не имеют ничего общего со взглядами правительства на решение этого вопроса. Япония уточнила, что вряд ли слова Маруямы повлияют на отношения с Россией.

Японский депутат покинул партию после слов о «войне» за Курилы. «Северными территориями» в Токио называют четыре российских острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

Напомним, что Япония претендует на четыре острова Южнокурильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шитокан, группа островов Хабомаи), несмотря на то, что они были официально закреплены за Советским Союзом по итогам Второй мировой войны. Требование Японии передать ей острова является главным препятствием на пути к подписанию мирного соглашения между двумя странами, которое так и не было заключено после окончания войны.

Российская сторона неоднократно заявляла о том, что вопрос передачи Курил не обсуждается, однако Москва готова вести совместную экономическую деятельность на этих территориях. По словам заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина, о передаче островов Токио не может идти и речи, поскольку речь идет о суверенитете Российской Федерации.