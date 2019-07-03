В Совфеде призвали россиян отказаться от отдыха в Тунисе
В столице Туниса совершен второй за неделю теракт. В Совете Федерации призвали россиян взвешивать все за и против, выбирая место для проведения отпуска.
Во вторник вечером в столице Туниса подорвал себя террорист-смертник, который был причастен к двум взрывам, прогремевшим в городе в минувший четверг. По предварительной информации, кроме самого террориста, вчера в Тунисе никто не пострадал, сообщает тунисское информационное агентство TAP.
А в прошлый четверг в результате двух взрывов в тунисской столице, направленных против правоохранительных органов, пострадали девять человек, погиб один полицейский.
«Во многих странах, особенно там, где бывает большое скопление туристов, есть большая угроза международного терроризма. И порой работы местных спецслужб и правоохранительных органов недостаточно, чтобы обеспечить безопасность людей. Потому что к проблеме терроризма требуется тотальное и пристальное внимание. В противном случае будет так, как сейчас в Тунисе.
А менталитет русских людей таков, что они, к сожалению, поедут даже туда, где извергается вулкан, надеясь, что их не заденет. Но когда речь идет о серьезном риске для жизни и здоровья, нужно мыслить критически. Это, конечно, личное дело каждого. Но я все время говорю: слава богу, что в России есть прекрасные курорты — те же Крым и Краснодарский край, и если вы хотите отдохнуть на море с детьми, выбирайте их [Крым и Краснодарский край], а не те курорты, где взрываются террористы-смертники», — сказал член Совета Федерации Франц Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей.
Сенатор напомнил, что в 1990-е годы — начале 2000-х в России совершались крупные теракты, а общество упрекало российские власти, спецслужбы и правоохранительные органы в том, что те не умеют работать в этом направлении, чтобы вовремя выявлять и предотвращать деятельность террористов.
«Было страшно, были и большие проблемы с финансированием антитеррористической деятельности. Сегодня, слава богу, в нашей стране все иначе. Мы справились, научились и готовы помогать другим странам справляться с этой бедой как информационно, так и деятельно. За примером далеко ходить не надо — посмотрите на Сирию.
А если возвращаться к Тунису с его терактами, то, повторюсь, надо думать, куда вы едете отдыхать с семьей. Подумайте о безопасности своих родных и близких. Могу с уверенностью сказать, что благодаря работе наших спецслужб и правоохранителей российские курорты сегодня безопасны», — добавил Клинцевич.