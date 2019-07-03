Украинского журналиста избили на акции против блогера Шария в Киеве

Киев, 3 июля. Журналиста украинского издания «СТРАНА.ua» Владислава Бовтрука избили в Киеве на митинге против регистрации ЦИК Украины кандидатами в депутаты Верховной рады Андрея Клюева, бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича и видеоблогера Анатолия Шария.

Представитель СМИ пришел на протестную акцию, чтобы сделать репортаж. Как рассказал Бовтрук, на митинге появился один из сторонников Шария с красным шариком, которого сразу начали прогонять. Завязалась потасовка, и журналист подошел поближе, чтобы заснять инцидент, однако тут же получил сильный удар в лицо от мужчины 50 лет на вид, который был одним из участников митинга.

«Удар был такой силы, что я упал. После чего меня, уже лежащего, продолжили бить ногами», — вспоминает Бовтрук.

После избиения журналист поднялся и сообщил нападавшему, что он представляет СМИ, однако в ответ посыпались угрозы. Из толпы Бовтрука вывела полиция. Пострадавший уже написал заявление в правоохранительные органы, сообщает RT. Редакция издания «СТРАНА.ua», которое представлял журналист на митинге, расценила нападение как очевидное преступление против Бовтрука, исполнявшего профессиональные обязанности, и потребовала найти и наказать виновных.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала журналиста и видеоблогера Анатолия Шария кандидатом на выборах в депутаты Верховной рады 2 июля. Сначала ему отказали в регистрации, ссылаясь на то, что последние пять лет Шарий якобы не проживает на территории Украины, однако блогер успешно обжаловал решение в суде.

Также ЦИК зарегистрировал кандидатом в депутаты бывшего члена «Партии регионов» Андрея Клюева. Утверждение Шария и Клюева в качестве кандидатов на выборах в Раду вызвало негативную реакцию со стороны многих украинцев, которые 2 июля собрались на майдане Незалежности (Независимости), а также у здания Украинского дома (на Европейской площади). Протестную акцию поддержал бывший президент Украины Петр Порошенко, с критикой политики которого ранее неоднократно выступал Шарий.

В начале июня видеоблогер зарегистрировал собственную партию под названием «Партия Шария». В интервью «Царьграду» Анатолий Шарий рассказал, что хочет попасть в Верховную раду, чтобы контролировать новую власть Украины.