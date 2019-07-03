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Россия и Швейцария увеличат количество полетов между странами

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Россия и Швейцария увеличат количество полетов между странами

Москва, 3 июля. Российская Федерация и Швейцария увеличат число разрешений на полеты между двумя государствами с 14 до 21 в неделю. Увеличится количество рейсов между Москвой и Женевой, также будут открыты рейсы из подмосковного Жуковского. Соответствующая договоренность достигнута на авиационных консультациях в российской столице.

По данным пресс-службы Минтранса РФ, в Москве благополучно прошли авиационные консультации России и Швейцарии, достигнуты договоренности по двухстороннему увеличению коммерческих прав на совершение полетов.

Отмечается, что число разрешений на полеты увеличено с 14 до 21 еженедельно по маршруту Москва — Женева в интересах отечественного перевозчика «Аэрофлот», пишет News.ru.

В настоящее время полеты между российской столицей и Женевой совершают только по одному назначенному перевозчику с каждой стороны — это «Аэрофлот» и Swiss Air.

Накануне стало известно, что полеты российских авиационных компаний вновь разрешены в Чехии. По данным Минтранса России, запрет был отменен после того, как Москва выдала чешской Czech Airlines разрешение на полеты до 7 июля.

Ранее сообщалось, что три российских перевозчика «Аэрофлот», «Победа» (входит в структуру «Аэрофлота») и «Уральские авиалинии» отменили рейсы в Чехию из-за аннулирования выданных им ранее лицензий на полеты.

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Автор: Сергей Петров
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