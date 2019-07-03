Москва, 3 июля. В министерстве здравоохранения России определили наиболее частые причины смерти женщин трудоспособного возраста. Специалистами были названы основные причины смертности женщин в России. Выяснилось, что каждая четвертая россиянка (23,8%) умирает из-за новообразований.

Еще 22,9% случаях к летальному исходу приводят болезни сосудов и кровообращения. Внешние обстоятельства становятся причинами смерти только в 19,2% случаях.

Как пишет «Российская газета», коэффициент смертности женщин трудоспособного возраста в России по состоянию на 2017 год (обновленных данных на данный момент нет) составляет 209,4 на 100 тысяч человек. По данным «ФедералПресс», по сравнению с 2016-м этот показатель уменьшился на 6,9%. Согласно данным URA.Ru, больше всего представительниц слабого пола умирает в Тыве, на Чукотке и в Кемеровской области. Меньше всего женской смертности в Ингушетии, Дагестане и Чечне.

Ранее сообщалось, что в России за последние шесть лет на 18% сократилась смертность среди трудоспособного мужского населения. Об этом рассказал замглавы российского Минздрава Олег Салагай.

Салагай добавил, что с 2011 по 2018 годы существенно сократились показатели потребления алкоголя — с 18 литров до 9,3 литра на человека.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, в рамках сессии на ПМЭФ Минтруд объяснил причины, по которым в стране падает рождаемость. Главной из них первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко назвал снижение уровня доходов семей. Он подчеркнул, что демографические показатели очень сильно связаны с экономической ситуацией. Если к 2015 году показатели рождаемости увеличились на 36%, то в 2016–2018 годах этот результат упал на 5%.

Чтобы улучшить эту ситуацию, сфере демографии нужен курс поддержки семей и роста их доходов, поэтому эти проблемы поднимаются на экономическом форуме в Петербурге, где встречаются руководители компаний и представители власти, уверен Вовченко.

Напомним, глава Минздрава РФ Вероника Скворцова назвала главную причину смерти мужчин в России, она связана с употреблением алкоголя.