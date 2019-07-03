Пугачева засветила кольцо по цене пяти квартир в Москве

Москва, 3 июля. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева снова оказалась в центре внимания в пользователей соцсетей. На этот раз юзеры бурно обсуждают снимок, на котором артистка засветилась с дорогим кольцом на пальце.

Совместное фото с певицей опубликовала в Сети актриса Олеся Судзиловская. Все внимание пользователей сразу приковало роскошное кольцо Пугачевой. Дизайнер ювелирных украшений Дина Джафарова оценила стоимость обновки Пугачевой. По ее словам, его не встретишь на прилавках столичных ювелирных магазинов, «и даже среди брендов такое кольцо — редкий гость».

«Видно, что украшение создали по индивидуальному заказу. Центральный бриллиант — не меньше 12 карат, но, возможно, и больше», — добавила она.

Джафарова также обратила внимание на белоснежный цвет камней, что является основным критерием в цене.

«По самым скромным оценкам, цена такого украшения начинается от 450 тысяч долларов (более 28 млн рублей) и в зависимости от бренда может достигать любых высот», — подчеркнула эксперт в комментарии KP.RU.

Она вспомнила, что подобное кольцо от Cartier, проданное не так давно, стоило 180 млн рублей.

К слову, на 28 млн рублей можно купить несколько квартир в Москве, пять однокомнатных квартир в спальных районах столицы, 70 автомобилей «Лада Гранта» или 933 путевки в Крым.

Супруг певицы Максим Галкин часто одаривает жену роскошными подарками и не стесняется признаваться в этом поклонникам.

Напомним, несколькими днями ранее примадонна оказалась в центре скандала из-за езды по перрону на Рижском вокзале Москвы, откуда вместе с мужем уехала в Юрмалу. Правда, в РЖД объяснили, что это был не перрон, а техническая платформа №2, но возмущению пользователей не было предела.