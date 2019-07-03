Названы самые популярные авто стоимостью до двух млн рублей в России

Москва, 3 июля. Эксперты составили рейтинг самых популярных автомобилей стоимостью до двух миллионов рублей, которые выбирают россияне. За основу составления списка была взята средневзвешенная цена каждой модели с учетом всех модификаций, реализованной в РФ за первые пять месяцев 2019 года.

По данным агентства «Автостат», составлявшего рейтинг, первую строчку топ-10 занял японский седан Toyota Camry. В России было продано 13319 автомобилей этой модели, средняя цена которой составляет два миллиона рублей. На втором месте рейтинга находится кроссовер KIA Sportage, его средняя цена — 1,76 миллиона рублей. Объем продаж составил 13,22 тысячи единиц. Третью строчку рейтинга занял немецкий кроссовер Volkswagen Tiguan. Его средняя цена составляет около двух миллионов рублей. В 2019 году в России продали 13060 таких автомобилей.

Далее в рейтинге расположились Toyota RAV4 по цене чуть выше двух миллионов рублей и KIA Optima стоимостью 1,72 миллиона рублей. В топ-10 также вошли Hyundai Tucson, Nissan Qashqai, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trai и Mazda CX-5.

Ранее был составлен рейтинг кроссоверов, которые меньше всего обесценятся спустя три года после покупки. Самым выгодным вложением была признана Toyota RAV4.