Компания BMW показала тизер нового X6

Мюнхен, 3 июля. Немецкий автомобильный гигант BMW опубликовал тизер нового поколения купе-кроссовера X6, официальная премьера которого пройдет в ближайшее время. Соответствующий ролик размещен в Twitter-аккаунте концерна.

Отмечается, что автомобиль будет построен на платформе последней версии кроссовера BMW X5, презентованного в июне прошлого года. Судя по короткому ролику, размещенному на странице немецкого концерна в социальной сети, новинка будет отличаться новым дизайном кузова. С технической стороны X6 должен быть унифицирован с X5.

Напомним, текущее поколение BWM X6 выпускается в течение четырех лет — с 2015 года. На российском рынке стоимость машины составляет 4,9 млн руб.