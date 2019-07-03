Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Компания BMW показала тизер нового X6

48
0 Оставить комментарий

Компания BMW показала тизер нового X6

Мюнхен, 3 июля. Немецкий автомобильный гигант BMW опубликовал тизер нового поколения купе-кроссовера X6, официальная премьера которого пройдет в ближайшее время. Соответствующий ролик размещен в Twitter-аккаунте концерна.

Отмечается, что автомобиль будет построен на платформе последней версии кроссовера BMW X5, презентованного в июне прошлого года. Судя по короткому ролику, размещенному на странице немецкого концерна в социальной сети, новинка будет отличаться новым дизайном кузова. С технической стороны X6 должен быть унифицирован с X5.

Напомним, текущее поколение BWM X6 выпускается в течение четырех лет — с 2015 года. На российском рынке стоимость машины составляет 4,9 млн руб.

infox - new
Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров