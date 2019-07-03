Аниматор мультфильма «Дамбо» умер в возрасте 105 лет

Торранс (США), 3 июля. Аниматор киностудии Disney Милтон Квон, работавший над мультфильмом «Дамбо», скончался на 106-м году жизни в США. Об этом сообщил его сын Майкл Квон.

Как пишет издание The Hollywood Reporter, Милтон Квон умер 18 июня в своем доме в Калифорнии. Смерть аниматора наступила от естественных причин. Сын Квона рассказал, что его отец продолжал рисовать вплоть до последних дней жизни.

Милтон Квон начал работать на студии Disney в 1939 году. Художник рисовал сцены «Вальс цветов» и «Арабский танец» для мультфильма «Фантазия» (1940 год). Над «Дамбо» (1941 год) Квон трудился в качестве первого ассистента аниматора. Он был одним из последних живущих художников, которые работали во время золотого века анимации в Disney.

Во времена Второй мировой войны Милтон Квон в составе команды из 17 человек работал на компанию Douglas Aircraft. Художник рисовал иллюстрации для инструкций по ремонту бомбардировщиков и различных видов транспорта. Позднее Квон трудился в рекламной сфере. В США устраивали несколько выставок работ американско-азиатского художника.

Милтон Квон увлекался не только рисованием: он снялся в качестве актера в фильмах «Скорость» и «Милая Джейн», сообщает «МИР24».

Отметим, что в 2019 году на экраны кинотеатров вышел фильм «Дамбо», который стал ремейком одноименного мульфильма. Лента возглавила российский прокат.

Напомним, в феврале 2019 года умер бывший генеральный директор The Walt Disney Company и зять Уолта Диснея Рон Миллер. Ему было 85 лет, сообщает News.ru.