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Красноярец открыл стрельбу из ружья по соседям из-за громкой музыки

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Красноярец открыл стрельбу из ружья по соседям из-за громкой музыки

Красноярск, 3 июля. Красноярец открыл стрельбу на улице из-за громкой музыки, доносившейся от соседей. Один человек ранен в результате инцидента.

Как передает РИА Новости со ссылкой на полицию Красноярска, конфликт возник между группой людей и мужчиной в возрасте 54 лет в частном секторе города. Мужчина выстрелил из гладкоствольного ружья и ранил одного из шумевших.

По информации Aif.Ru, в отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК РФ ( часть 1 статьи 213). Максимальное наказание за совершение такого преступления составляет пять лет лишения свободы.

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Автор: Регина Пак
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