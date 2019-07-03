Красноярец открыл стрельбу из ружья по соседям из-за громкой музыки

Красноярск, 3 июля. Красноярец открыл стрельбу на улице из-за громкой музыки, доносившейся от соседей. Один человек ранен в результате инцидента.

Как передает РИА Новости со ссылкой на полицию Красноярска, конфликт возник между группой людей и мужчиной в возрасте 54 лет в частном секторе города. Мужчина выстрелил из гладкоствольного ружья и ранил одного из шумевших.

По информации Aif.Ru, в отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК РФ ( часть 1 статьи 213). Максимальное наказание за совершение такого преступления составляет пять лет лишения свободы.