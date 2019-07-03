СМИ сообщили о разговоре премьера Нидерландов и Путина о крушении MH17

Амстердам, 3 июля. Глава правительства Нидерландов Марк Рютте сообщил, что обсуждал с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в пятницу на саммите G20 в японской Осаке крушение в Донбассе малайзийского Boeing MH17. Об этом сообщает интернет-портал NL Times со ссылкой на нидерландскую телерадиокомпанию RTL Nieuws.

Как пишет ресурс, премьер-министр назвал «открытой раной» для Нидерландов крушение малайзийского самолета.

«Я поговорил с президентом Путиным о MH17… Мы поговорили об этом и я продолжу делать это в таких случаях», — цитирует портал Рютте.

Как сообщала «Газета.Ru», малайзийский Boeing, следовавший рейсом Амстердам — Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 пассажиров — никто не выжил. Киевские власти обвинили в авиакатастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить лайнер на высоте более 10 тысяч метров. По данным Минобороны России, самолет был сбит украинской ракетой. Военное ведомство проводило специальную конференцию, в ходе которой представило доказательство того, что эта ракета с 1986 года находится на территории Украины.

В конце июня Совместная следственная группа (ССГ) объявила имена четырех подозреваемых по делу о крушении MH17. В ССГ также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта следующего года. В состав ССГ входят представители правоохранительных органов Австралии, Бельгии, Малайзии, Украины, а также Голландии.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия никогда не уклонялась от ответственности, если она лежит на ее плечах, однако в ситуации с крушением малайзийского Boeing нет никаких улик и доказательств.