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Умер экс-глава концернов Ford и Chrysler

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Умер экс-глава концернов Ford и Chrysler

Вашингтон, 3 июля. Американские СМИ сообщили о кончине на 95-м году жизни бывшего руководителя концернов Ford и Chrysler Ли Якокка.

Факт смерти бизнесмена порталу TMZ подтвердили его родственники, правда, не став вдаваться в детали. При этом, как отмечает The Washington Post, причиной смерти Якокка могли стать осложнения, вызванные болезнью Паркинсона.

Ли Якокка проработал в компании Ford более 30 лет, восемь из которых на посту генерального директора, и именно под его руководством был разработан автомобиль Ford Mustang. С 1978 года по 1995 год Якокка руководил концерном Chrysler.

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Автор: Константин Терехов
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