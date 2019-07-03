Москва, 3 июля. Стратегический беспилотный аппарат RQ-4A Global Hawk ВВС США во вторник вечером провел разведку у западной границы России. Об этом говорят данные ресурса PlaneRadar.

Американский беспилотник-разведчик заметили у границ России. Согласно мониторинговому сайту, дрон с бортовым номером 04–2021 взлетел с авиабазы в Италии. Около 18.50 по московскому времени во вторник его заметили между Калининградской областью и Белоруссией.

Отметим, самолеты иностранных ВВС (как правило, ВВС США) стали все чаще появляться у границ РФ. Минобороны России призывало Пентагон прекратить разведывательные операции у российских рубежей, однако американские военные эти призывы игнорируют.

В мае немецкий береговой патрульный самолет провел разведку в районе Калининградской области. Его заметили в 32 км от границ России. Как сообщала «Газета.ру», самолеты из Германии не часто проводят разведывательные полеты у российских границ, такими операциями больше славятся США.

29 мая американский стратегический беспилотник RQ-4B Global Hawk ВВС США совершил многочасовой разведывательный полет вблизи российских границ в регионе Балтики. Летательный аппарат с бортовым номером 10-2043 вылетел с авиабазы «Сигонелла» на итальянском острове Сицилия утром среды. БПЛА в течение двух часов курсировал вдоль северной границы Калининградской области, проводя разведку.

Ранее российские истребители Су-27 перехватили стратегические бомбардировщики ВВС США B-52H над Балтийским и Черным морями. Действуя в рамках международных правил, российские экипажи не допустили нарушения границ. Стратегический бомбардировщик B-52H — основной самолет дальней бомбардировочной авиации США. Он способен нести ядерное оружие и для выполнения боевой задачи может пролететь порядка семи тысяч километров.

18 июня три иностранных самолета, включая беспилотник и радиоразведчик, были замечены у границ России. Радиоразведчик ВВС Швеции Gulfstream GIV SP поднялся в небо с авиабазы в Линчепинге. Воздушное судно пролетело вдоль побережья Калининградской области на высоте почти 11,3 километра.

В 10.30 по московскому времени с полигона НАТО «Сигонелла» на Сицилии поднялся беспилотник ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk. БПЛА провел разведку у линии разграничения в Донбассе, а позже облетел Крым.