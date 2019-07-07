РПЦ и Минздрав выступили против лицензирования реабилитационных центров для наркоманов

В России, по данным экспертов, насчитывается 3,5 тыс. негосударственных центров социальной реабилитации наркозависимых, 60% из них работает нелегально. Такие заведения называют «коммерческими тюрьмами». Подопечных в них удерживают силой, а безопасность и качество услуг никто не гарантирует.

На видео, попавшем в распоряжение Федерального агентства новостей, житель Кургана Михаил рассказывает, какими методами коммерсанты избавляют россиян от дурмана.

«Куртку прибили, тебя в нее засунули?» — спрашивает молодого человека собеседник. «Сначала застегнули, потом подняли и прибили. Шорты прибили, чтобы вообще не оторваться. А там еще жарко было, — отвечает Михаил. — Задыхаться что-то начал. Стал вырываться, они давай бить. Связали меня веревкой, всю ночь били. Заставляли что-то сказать, я не говорил. Поэтому и били. Наступило утро, меня отпустили».

К Сергею из Санкт-Петербурга пришли в дом неизвестные, представились сотрудниками МВД и попросили сесть в машину. Удар, укол — проснулся мужчина уже в Москве.

Там ему сообщили, что он на принудительном лечении из-за наркотиков, которых петербуржец никогда не употреблял.

«Сколько вы были в этом реабилитационном центре?» — спрашивает мужчину сотрудник МВД. «Три месяца», — отвечает тот. «За три месяца вы могли его покинуть?» — звучит следующий вопрос. «Нет», — говорит Сергей.

По словам мужчины, «реабилитанты» центра три раза избивали его по указанию руководства. В результате на голове у мужчины выросла опухоль, которую ему предстоит оперировать.

Реабилитация наркозависимых превратилась в натуральное преступное логово. Открыть частный центр с этой целью в России может кто угодно. Ни требований к образованию и квалификации руководителей, ни контроля за их деятельностью нет.

Как правило, одно заведение вмещает до 30 человек. Месяц содержания в нем стоит порядка 60 тысяч рублей, курс длится от полугода. На самоокупаемость центра в среднем уходит 400 тысяч рублей, остальное руководители кладут себе в карман. По разным оценкам, их общая и укрываемая от налогообложения прибыль достигает 7 миллиардов рублей в год.

«В этой сфере происходит беспредел! Как в лихие 90-е в России беспредел царил на общегосударственном уровне, так сегодня беспредел творится в социальной реабилитации, — заявил корреспонденту ФАН руководитель программ реабилитации наркозависимых АНО «Неугасимая надежда» Роман Прищенко. — В России даже не существует такого понятия, как «социальная реабилитация» в правовом поле. О чем здесь можно говорить?»

Как правило, государственным клиникам больные предпочитают частников, потому что боятся становиться на учет. К тому же 550 стационаров страны могут принять не больше 50 тысяч наркозависимых. Остальные, а их в России только по официальным данным не меньше полумиллиона, рискуют никогда не вернуться к нормальной жизни.

Недавно МВД предложило вывести незаконный бизнес из тени с помощью обязательной лицензии. Также силовики намерены отменить разделение системы реабилитации на социальную и медицинскую. По мнению члена Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирины Рукавишниковой, государству давно пора разработать стандарты этой деятельности.

«Если будет введено лицензирование, нужно прописать четкие правила, по которым эти организации должны действовать, — отметила сенатор в интервью корреспонденту ФАН. — Эти правила прежде всего будут направлены на защиту прав и интересов лиц, которые проходят реабилитацию и медицинское лечение в этих центрах. Это основной посыл, а сейчас это пока серая зона».

В Минздраве предложение МВД встретили недоумением. Не оценили его и в церковных реабилитационных центрах.

«Это противоречит нашей главной идее, — объяснил корреспонденту ФАН руководитель направления помощи наркозависимым Синодального отдела по благотворительности Алексей Лазарев. — Медицинской частью — снятием ломки, абстиненции занимаются медицинские органы, а после этого, когда человек получил эту помощь в наркологических клиниках, ребята поступают к нам на реабилитацию. Нас это полностью устраивает, чтобы каждый занимался своим делом».

В стране работают 70 церковных реабилитационных центров для наркозависимых. К ним есть доверие, утверждает руководитель подмосковной организации «Неугасимая надежда» Роман Прищенко. Чтобы оказывать услуги качественно, медицинская лицензия благополучным заведениям не нужна: при необходимости центр приглашает психиатров, наркологов, психологов, врачей общего профиля по договору с Раменской областной больницей.

«Медицинское лицензирование вряд ли решит проблему взятия под контроль этой деятельности. Скорее, добавит тем НКО, которые не берут деньги за реабилитацию, проблем, — считает руководитель реабилитационного центра. — Чтобы получить лицензию, нужны деньги. Чтобы работать по лицензии, в команду нужно ввести дополнительных специалистов. Это все расходы. Большинство центров, особенно некоммерческих, церковных, не обладают лишними средствами, чтобы получать медицинскую лицензию. Но если говорить об инициативе взятия этой сферы под контроль, конечно, она назрела».

Чтобы навести порядок в организациях, где промышляют мошенники, государство должно взять под контроль все частные реабилитационные центры как для наркоманов, так и для алкоголиков. Кроме того, оказывать помощь таким людям должны только профессионалы, считают в РПЦ.

«У нас на сегодняшний день нет официально такой профессии, как консультант при наркологической зависимости, — говорит Алексей Лазарев. — Я за то, чтобы специалисты, которые занимаются реабилитацией, в первую очередь проходили аттестацию. Должен быть понятный и высокий порог, отделяющий эту сферу деятельности от непрофессионалов».

В интервью корреспонденту ФАН президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев заявил: вместо лицензирования государство должно озвучить единые требования к работе реабилитационных центров. Многие из них кандидат медицинских наук разработал еще три года назад.

«Мы консультировались у юристов: если вы хотите ввести лицензирование, то есть лицензионный комитет и прочее, это займет года три. Они [МВД] просто не понимают этого, это деградация!» — возмущается нарколог и психиатр.

По мнению руководителя рабочей группы по реабилитации Координационного совета Общественной палаты РФ, в первую очередь нужно ввести в центрах обязательный осмотр врача.

«Там до сих пор нет регламентированных правил приема пациентов, кого можно, кого нельзя. Многих просто ловят на улицах и помещают в центры, где нет врача. Многие умирают, как Дмитрий Марьянов», — утверждает Руслан Исаев.

К реабилитационным центрам нужно предъявить минимальные требования противопожарной безопасности. Персонал должен получать специальные лицензии и образование, считает кандидат медицинских наук.

«Несколько центров уже сгорело, и в них погибли люди. В прошлом году, например, пациентов в Пятигорске убили», — напомнил о резонансных трагедиях нарколог.

Председатель попечительского совета ассоциации реабилитационных центров Северного Кавказа Николай Новопашин идею лицензирования реабилитационных центров поддержал.

«Оттягивать с этим нельзя! На этой проблеме несчастных матерей, родителей паразитируют шарлатаны, религиозные проходимцы, кто угодно. Сегодня государство должно показать, что оно решает эту проблему!» — сказал он.

Государство должно финансово поддержать добросовестные центры, а остальные — объявить вне закона, считает эксперт.

«Если взять сегодня любой реабилитационный центр, то соблюдать все требования СанПиН, медицинский кабинет, медицинскую лицензию — здесь требуется помощь государства. А чтобы она была, необходимо выработать нормативную базу, стандарты — и подогнать под них эффективно работающие частные реабилитационные центры», — отметил Николай Новопашин.

Общественники также предлагают создать систему независимого контроля над процессом реабилитации и объединить частные центры в саморегулируемые организации. Контролировать работу всей сферы должен единый регулятор, например Минздрав.

Эксперты надеются, что их предложения будут услышаны, особенно в преддверии подведения итогов Стратегии государственной антинаркотической политики России до 2020 года.