Трамп расстроился из-за отсутствия графы «гражданство» в переписи населения

Вашингтон, 3 июля. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что огорчен блокировкой добавления графы «гражданство» в перепись населения будущего года. По мнению главы государства, это очень грустное время для США.

«Очень грустное время для Америки, когда верховный суд США не позволяет включить вопрос «является ли человек гражданином США?» в переписи 2020 года! Это продолжается уже долгое время», — написал американский лидер в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, как сообщала «Газета.Ru», на прошлой неделе верховный суд Штатов заблокировал вопрос добавления графы «гражданство» в перепись населения, на котором настаивает американский лидер. Верховный Суд посчитал, что Белый дом представил недостаточно поводов в пользу добавления новой графы. Трамп, реагируя на такой вердикт, заявил о планах по переносу переписи.

Во вторник, отмечало издание Hill, представитель министерства юстиции Кэйт Бэйли подтвердила, что было решено печатать опросник для переписи населения будущего года без вопроса о гражданстве, и уже были переданы методички для начала процесса печати.

Вопрос возможного включения вопроса о гражданстве в общенациональную перепись населения вызвал дискуссию в обществе. Так, критики считают, что включение графы «гражданство» в перепись населения приведет к тому, что миллионы людей окажутся не подсчитанными, так как будут бояться признаться в отсутствии у них американского гражданства.