Москва, 3 июля. В России введен ГОСТ по оказанию услуг организаторов похорон, который вступит в силу с 1 ноября 2019 года. Согласно тексту документа, ритуальные услуги могут предоставлять сотрудники похоронных организаций, индивидуальные предприниматели, а также самозанятые россияне.

Организатор похорон должен иметь среднее профессиональное образование. Кроме того, он должен пройти дополнительную программу переподготовки в области оказания похоронных услуг. Как пишет RT, опыт работы у сотрудников в специализированных структурах должен составлять не менее двух лет.

Кроме стандартных способов обращения за предоставлением ритуальных услуг, заказчик может оформить контракт с помощью мессенджеров и социальных сетей, уточняется в ГОСТе. При этом пункты приема заказов не должны располагаться в медицинских учреждениях, в том числе моргах, без официального разрешения.

Напомним, число зарегистрированных самозанятых за первые полгода эксперимента в России достигло 110 тысяч. Об этом рассказали в Федеральной налоговой службе. Отмечается, что банки уже начали активную борьбу с этой категорией граждан. Помимо услуг онлайн-регистрации и ведения счета, финансовые учреждения разрабатывают специальные линейки займов и страховых продуктов.

По мнению экспертов, самозанятые могут быть интересны кредитным организациям как клиенты, так как из них можно «вырастить зрелых потребителей». Более 110 тысяч самозанятых в России «вышли из тени» за полгода.

Ранее сообщалось, что самозанятые россияне смогут делать взносы в Пенсионный фонд через приложение. Об этом рассказал глава Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин. В Петербурге в пятницу прошло заседание расширенной коллегии Федеральной налоговой службы России, на котором глава ведомства подвел промежуточные итоги работы проекта «Налог на профессиональный доход». Мишустин уточнил, что в эксперименте уже приняли участие более 107 тысяч налогоплательщиков. Сумма уплаченного налога составила 127 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что ФНС выпустит мобильное приложение по выходу самозанятых россиян из тени.

Чтобы вновь попасть в правовое русло, достаточно скачать приложение, зарегистрировать личный кабинет на сайте ФНС, указать налоговый статус и вид деятельности. Вся эта процедура занимает мало времени и не требует походов в офис ФНС.

Для окончательной авторизации приложение запрашивает разрешение отсканировать главный разворот паспорта, после чего уже обеспечивается верификация. Попутно программа проверяет, действительно ли паспорт принадлежит конкретному гражданину.

Напомним, что с 1 января 2019 года в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области действует эксперимент по установлению специального налогового режима. Главным условием является объем заработка, который не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год. Воспользоваться специальным налоговым режимом могут не только самозанятые граждане, но и индивидуальные предприниматели.

Кроме того, сообщалось, что количество самозанятых в России увеличилось в четыре раза.