Поклонники вступились за располневшую Селену Гомес

Москва, 3 июля. Папарацци сфотографировали американскую певицу и актрису Селену Гомес на пляже в купальнике. На снимках, опубликованных в соцсети Instagram, видно, что звезда набрала лишний вес. Некоторые комментаторы нелестно отозвались о фигуре Гомес, однако поклонники певицы заступились за своего кумира.

Обычно на ковровых дорожках звезда выглядит элегантной и подтянутой. Однако вид Гомес на снимках с пляжа значительно отличается от привычного. На фотографиях отчетливо заметен целлюлит на бедрах располневшей артистки. Лишний вес Селены Гомес не маскирует и выбранный певицей закрытый белый купальник.

Некоторые пользователи Instagram раскритиковали фигуру певицы, а многие и вовсе не узнали на снимках артистку.

«Это Селена?»; «Ужас какой!»; «Жесть, че ее так разбомбило?!» — написали комментаторы.

Поклонники Селены Гомес тут же вступились за своего кумира и напомнили, что певица страдает от тяжелого аутоиммунного заболевания.

«Человек перенес операцию тяжелую, может, лечение связано с гормональными лекарствами. Будьте добрее», — написала одна из комментаторов.

«Вообще-то она болеет. Она обычный человек, который может поправиться!» — заступилась за Гомес поклонница.

«По-моему, ничего криминального, отлично выглядит, ну 2–3 кг набрала, это не смертельно», — считает пользовательница Instagram.

Напомним, в 2013 году Селена Гомес призналась, что больна красной волчанкой. Чтобы справиться с недугом, артистка прошла курс химиотерапии. После этого Гомес впала в депрессию и начала страдать от панических атак, а ее мировое турне оказалось под угрозой. Из-за своего состояния певица отправилась на реабилитацию в отдаленное христианское поселение.

Здоровье Гомес не улучшилось, и в 2017 году певице пересадили почку. Донором стала близкая подруга артистки — актриса Франсия Райса. Из-за болезни Селене Гомес приходится принимать гормональные препараты.