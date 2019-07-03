Кокорин начал проходить курс реабилитации

Москва, 3 июля. Скандально известный футболист Александр Кокорин в одном из медицинских центров российской столицы приступил к реабилитации.

Об этом РИА Новости сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, уточнив, что знает, в каком учреждении находится спортсмен, правда, не назвав его.

«Да, известно, но меня просили об этом не говорить. Сколько ему выписано по назначению, столько и продлится, я не знаю, я в медицинские документы не заглядывала», — уточнила омбудсмен о вероятных сроках реабилитации.

Напомним, что Александр Кокорин перед отправкой в колонию пройдет курс реабилитации из-за давних проблем с коленом. Потяева планирует в еженедельном режиме мониторить состояние здоровье спортсмена.

Ранее стало известно, что Пресненский суд Москвы направил в Федеральную службу исполнения наказаний распоряжение о приговоре в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Все фигуранты громкого дела о драках в центре Москвы получили тюремные сроки от 1,4 года до 1,5 лет, при этом осужденные будут отбывать наказание в одном пеницитарном заведении.

Ранее Кокорин, находясь в СИЗО, написал письмо болельщикам, в котором футболист поблагодарил фанатов за поддержку и сопереживание. В письме он обратился ко всем, кто поддерживал его в «непростой жизненной ситуации», и выразил благодарность за то, что не отказались от него и его друзей в сложившихся обстоятельствах.

В свою очередь генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал о будущем нападающего в клубе. По его словам, руководство ФК определится с будущим форварда Кокорина после того, как он выйдет из тюрьмы.