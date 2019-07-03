Киев, 3 июля. В Киеве не возражают против обмена пленными в формате «все установленные на всех установленных», заявила пресс-секретарь Леонида Кучмы — официального представителя Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Дарка Олифер. Об этом она написала в Facebook.

Власти Украины согласились на обмен пленными в Донбассе. По ее словам, украинская сторона не против освобождения пленных, удерживаемых в формате «все установленные на всех установленных». По ее словам, Киев призывает ускорить этот процесс пошаговым выполнением этой формулы. Олифер подчеркнула, что сейчас продолжается работа по установлению данных удерживаемых лиц. Ранее специальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Сайдик заявил, что стороны конфликта в Донбассе согласились с необходимостью объявления «хлебного перемирия». Контактная группа по Донбассу встретится в следующий раз 17 июля.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская народные республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске. С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР.

За время гражданской войны на Украине погибло не менее десяти тысяч человек, сообщила Организация Объединенных Наций.

В апреле ООН рассказала о миллионе жителей Донбасса, нуждающихся в продовольствии. Специалисты также выразили беспокойство в связи с регулярными обстрелами объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе, что ставит под угрозу водоснабжение региона, где проживают до 3,2 миллиона человек.

Из-за продолжающихся военных действий возникли проблемы с медицинским обслуживанием региона. Две трети медицинских учреждений находятся возле линии разграничения. С 2014 года Донбасс покинули более 1,5 тысячи медиков.

Местным жителям приходиться пересекать линию соприкосновения, чтобы попасть в больницу, на рынок или получить пенсию. В 2018 году около 1,1 миллиона человек пересекали рубеж каждый месяц, чтобы воспользоваться социальными услугами. Это на 15% больше, чем в 2017 году.