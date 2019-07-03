В МЧС рассказали о ситуации с подтопленными поселками в Иркутской области

Иркутск, 3 июля. На территории трех районов Иркутской области в настоящее время остается подтопленным 31 населенный пункт. Об этом в среду заявил представитель регионального управления министерства чрезвычайных ситуаций.

«Это 3,4 тысячи жилых домов, в которых проживают практически 8,2 тысячи человек. Число госпитализированных из-за паводка не увеличилось — 200 граждан», — передает РИА Новости слова представителя ведомства.

В региональном МЧС сообщили, что количество пропавших без вести после паводка уменьшилось до 8 человек. Согласно данным экстренных служб, погибшими числятся 18 человек, в медицинских учреждениях находятся 200 человек, в том числе 41 ребенок.

Уровень воды в реках области, где прошел паводок, продолжает уменьшаться. Так, вода ушла еще из 11 поселков Нижнеудинского, Тулунского и Тайшетского районов. В Приангарье продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Как сообщал «Царьград», президент Российской Федерации Владимир Путин ранее распорядился безотлагательно начать денежные компенсации пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Кроме того, глава российского государства поручил оценить ущерб и решить вопрос с жильем до начала холодов.

Как сообщала «Газета.Ru», сильные дожди в Иркутской области привели к стремительному подъему рек. Уровень воды в них намного превысил критические отметки — более четырех метров.