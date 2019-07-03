Москва, 3 июля. Практически на всей территории России в июле ожидается температура около или выше нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, столбики термометра будут показывать значения в пределах нормы на всей европейской территории, на юге Урала и юге Западной Сибири.

Глава Гидрометцентра дал прогноз на погоду в июле. Специалист уточнил, что в большинстве субъектов Сибирского федерального округа, в Якутии и на севере Уральского федерального округа тепло будет выше нормы. Как пишет «Российская газета», первая декада месяца будет в центре России неоднородной. В середине этой недели в центр европейской территории будет поступать влажный и умеренно прохладный воздух. Температура упадет до 17–20 градусов. Это ниже средних значений на 2–3 градуса. Осадки на 80% территории РФ выпадут в пределах нормы.

Дефицит дождей прогнозируется на Ямале, севере Таймыра, на Чукотке, Камчатке. При этом избыток осадков будет наблюдаться в Красноярском крае и в Якутии. Вильфанд подчеркнул, что из-за глобального потепления изменчивость погоды будет расти с каждым днем.

Ранее заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко рассказал, что на большей части европейской территории страны температура будет соответствовать норме. Выше нормы ожидается погода в Северо-Западном округе и на севере Приволжского округа.

По его словам, среднемесячная температура будет составлять +19 градусов. Днем средняя дневная температура будет на уровне +24 + 26 градусов, а средняя ночная — +12 + 14. Погода в Москве будет жаркой, днем столбики термометров поднимутся до +27 +30 градусов, ночью от +18 до + 20.

Небольшие погодные аномалии могут быть в Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областях, а также на юге Дальнего Востока. Температура выше нормы ожидается на Чукотке, в Магаданской области, а также в Якутии.

Напомним, глобальное потепление может смениться резким похолоданием, считают математики из Уральского федерального университета. К такому выводу исследователи пришли в ходе работы с моделью изменения климата.

Как пояснил профессор кафедры теоретической и математической физики УрФУ Дмитрий Александров, в настоящее время наблюдается потепление земного климата. Он отметил, что это происходит вследствие повышения температуры, которое сопровождается повышением уровня парниковых газов в атмосфере. В результате ледники интенсивно тают, и уровень пресной воды в Мировом океане повышается.

Как пишет «Газета.ru», в начале июля в Москве лето будет стараться побороть осень, и на смену холоду и дождям попытается прийти тепло.