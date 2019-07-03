Канада поставит Украине оружие. События дня. ФАН-ТВ

Трагедия в Североморске Министр обороны России отправится в Североморск, чтобы установить причины трагедии на исследовательском глубоководном аппарате. Накануне Сергей Шойгу встретился с президентом страны Владимиром Путиным, глава государства поручил оказать поддержку семьям погибших. Пожар на научно-исследовательском судне произошел 1 июля. Погибли 14 моряков. Как отметил президент, экипаж был высокопрофессиональным и это большая потеря для флота. Семеро членов команды были капитанами первого ранга, двое — Героями России.

Авиаудар в Ливии Авиаудар по лагерю мигрантов под Триполи унес жизни 40 человек. 80 получили ранения. На месте трагедии работают специальные службы, медики оказывают помощь пострадавшим. В Таджуре, куда и пришелся удар, находятся военные базы армии Правительства национального согласия, которое противостоит Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара. Ранее местные СМИ сообщали, что ЛНА объявила о начале воздушной операции в Триполи и призвала мирных жителей не приближаться к военным объектам. Напомним, что в 2011 году глава Ливии Муаммар Каддафи был свергнут и убит. С этого момента в стране царит двоевластие. На востоке действует избранный народом парламент, на западе — правительство национального согласия. О ситуации в Ливии Россия уже высказывалась — она поддерживает путь мирного урегулирования конфликта.

Взрыв в Тунисе Мощный взрыв прогремел в Тунисе. ЧП произошло в пригороде столицы. Пострадавших нет. Об этом сообщает Reuters. Мужчина совершил самоподрыв в то время, когда его пытались задержать сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, он мог быть причастен и к терактам, которые произошли в Тунисе 27 июня. В тот день в республике прогремели два взрыва. Один произошел неподалеку от посольства Франции, второй — рядом со зданием Национального контртеррористического управления. Погиб один полицейский, восемь человек пострадали.