Канада поставит Украине оружие. События дня. ФАН-ТВ

Трагедия в Североморске
Министр обороны России отправится в Североморск, чтобы установить причины трагедии на исследовательском глубоководном аппарате. Накануне Сергей Шойгу встретился с президентом страны Владимиром Путиным, глава государства поручил оказать поддержку семьям погибших. Пожар на научно-исследовательском судне произошел 1 июля. Погибли 14 моряков. Как отметил президент, экипаж был высокопрофессиональным и это большая потеря для флота. Семеро членов команды были капитанами первого ранга, двое — Героями России.
Авиаудар в Ливии
Авиаудар по лагерю мигрантов под Триполи унес жизни 40 человек. 80 получили ранения. На месте трагедии работают специальные службы, медики оказывают помощь пострадавшим. В Таджуре, куда и пришелся удар, находятся военные базы армии Правительства национального согласия, которое противостоит Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара. Ранее местные СМИ сообщали, что ЛНА объявила о начале воздушной операции в Триполи и призвала мирных жителей не приближаться к военным объектам. Напомним, что в 2011 году глава Ливии Муаммар Каддафи был свергнут и убит. С этого момента в стране царит двоевластие. На востоке действует избранный народом парламент, на западе — правительство национального согласия. О ситуации в Ливии Россия уже высказывалась — она поддерживает путь мирного урегулирования конфликта.
Взрыв в Тунисе
Мощный взрыв прогремел в Тунисе. ЧП произошло в пригороде столицы. Пострадавших нет. Об этом сообщает Reuters. Мужчина совершил самоподрыв в то время, когда его пытались задержать сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, он мог быть причастен и к терактам, которые произошли в Тунисе 27 июня. В тот день в республике прогремели два взрыва. Один произошел неподалеку от посольства Франции, второй — рядом со зданием Национального контртеррористического управления. Погиб один полицейский, восемь человек пострадали.
Канада поставит оружие на Украину
Канада будет поставлять на Украину оружие. Оттава внесла Киев в список стран, которые могут делать такие закупки. Президент Украины Владимир Зеленский и канадский премьер-министр Джастин Трюдо также договорились о поставке бронетехники в Киев. Зеленский находится в Северной Америке с 1 июля. За это время страны достигли нескольких договоренностей. В том числе в течение шести лет Канада выделит более 19 млн долларов на демократические реформы. По словам Трюдо, это поможет «улучшить качество жизни украинцев». Также накануне власти Канады также заявили, что не будут впускать в страну жителей Донецкой и Луганской народных республик с российскими паспортами.