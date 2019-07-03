Военные РФ и Сирии нашли закопанные боевиками снаряды вблизи Дамаска

Дамаск, 3 июля. Военная полиция Минобороны России совместно с сирийскими военными обнаружила закопанные боевиками снаряды в окрестностях Дамаска. Боеприпасы уничтожили путем подрыва.

Тайник со снарядами, который оставили боевики после ухода, был найден в поселке Яльда провинции Риф-Дамаск. Как сообщил журналистам сапер сирийской армии по имени Али, военные постоянно находят боеприпасы в разрушенных районах.

«К нам приходит информация, и мы ищем. В этом районе очень много находим», — рассказал сирийский сапер.

Расположенный под Дамаском поселок Яльда освободили от террористов около года назад. Боевики надеялись вернуться, поэтому закопали снаряды, когда покидали территорию. Саперы регулярно находят подобные тайники. В этот раз российские и сирийские военные обнаружили и уничтожили 12 снарядов для установки «Град» и 40 артиллерийских снарядов.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Правительственные войска к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации ИГ1 уничтожили российские военные. В конце 2017 года было объявлено о победе над группировкой.

В настоящий момент на первом плане находятся политическое урегулирование, восстановление Сирии и возвращение беженцев. Ранее представитель российской делегации Джамбулат Умаров во время выступления на сессии Совета Организации Объединенных Наций по правам человека отметил, что комиссия ООН должна направить усилия на восстановление межрелигиозного и межэтнического согласия в Сирии, создание условий для нормализации экономической ситуации и возвращение перемещенных лиц.

1 Организация запрещена на территории РФ.