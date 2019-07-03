Зеленский поблагодарил Волкера и администрацию Трампа за помощь Украине

Торонто, 3 июля. Во время встречи со спецпредставителем Государственного департамента по Украине Куртом Волкером президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Вашингтон за помощь Киеву.

Как сообщает ТАСС, об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы украинского руководителя, опубликованном по итогам переговоров Зеленского и Волкера в Торонто.

«Глава государства поблагодарил Курта Волкера за то, что лично он и администрация президента США Дональда Трампа делают для помощи Украине», — говорится в официальном пресс-релизе.

Кроме того, в опубликованном документе написано, что Киев полностью нацелен на «политико-дипломатический путь» урегулирования конфликта на юго-востоке государства.

«Свидетельством этого является перезапуск работы украинских представителей в Трехсторонней контактной группе и шаги в направлении активизации нормандского формата», — отмечено в сообщении.

Как напоминает RT, ранее украинский президент заявил, что на восстановление Донбасса понадобится не менее 10 миллиардов евро. Зеленский рассказал, что осенью в Мариуполе планируется провести инвестиционный форум.

Кроме того, выступая на совместной с премьер-министром Канады Джастином Трюдо пресс-конференции, глава украинского государства назвал санкции против России «действенным инструментом» по урегулированию ситуации в Донбассе.

Напомним, санкционная политика против нашей страны была развязана Западом после воссоединения Крыма с Россией и на фоне гражданской войны на Юго-Востоке Украины. Москву обвинили во вмешательстве во внутренние дела суверенного государства.

При этом Кремль неоднократно подчеркивал, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в скорейшем мирном урегулировании ситуации в Донбассе.