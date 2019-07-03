Волкер оценил инициативу МИД РФ по морякам ВМСУ

Торонто, 3 июля. Американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер заявил, что предложение России по освобождению украинских моряков влечет за собой признание киевскими властями юрисдикции российских судов в этом деле.

Он напомнил о предложении спикера дипломатического ведомства РФ по украинским морякам.

«Освобождение моряков военно-морских сил Украины произойдет лишь в том случае, если Украина признает условия их задержания, юрисдикцию судов РФ, и будет действовать далее в соответствии с этим, что, возможно, потребовало бы даже дальнейшее задержание этих моряков на Украине», — передает его слова РИА Новости.

Волкер подчеркнул, что «это было бы неприемлемой ситуацией».

Он также указал, что несмотря на то, что руководитель МИД Украины Павел Климкин действовал, исходя как раз из этих соображений, отвечая на ноту российской стороны, однако министр не сообщил об этом президенту страны.

«Насколько я понимаю, министр иностранных дел не проконсультировался с президентом, что он, естественно, должен был сделать», — резюмировал Волкер.

Как сообщала «Газета.Ru», 25 ноября прошлого года три корабля военно-морских сил Украины (ВМСУ) — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — нарушили государственную границу России в Черном море, вторглись в территориальные воды РФ, опасно маневрировали в течение нескольких часов и не реагировали на законные требования российских пограничников остановиться. В результате военные катера были задержаны, а моряки арестованы.

Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент однозначной провокацией. Глава государства также подчеркнул, что руководили так называемой операцией два сотрудника Службы безопасности Украины.