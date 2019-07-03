Ученые назвали самые опасные пищевые привычки

Москва, 3 июля. Группа ученых провела исследование и составила список из 15 факторов, которые увеличивают риск преждевременной смерти. Об этом сообщается в специализированном на медицине журнале The Lancet.

По информации издания, научные сотрудники проанализировали данные по 195 странам в период с 1990 по 2017 год, чтобы выяснить последствия неблагоприятного режима питания. Таким исследователи назвали рацион, при котором формируется нехватка полезных и избыток вредных компонентов, пишет KP.ru.

Отмечается, что главным вредным компонентом ученые считают соль. Кроме того, эксперты указали на недостаток цельнозерновых продуктов, фруктов, орехов, семечек, овощей, клетчатки, бобовых, омега-3 из морепродуктов и кальция.

Также ученые отнесли к опасным пищевым привычкам дефицит в ежедневном рационе трансжиров, сладких напитков, красного и переработанного мяса, сообщает «Царьград».

Ранее испанские исследователи заявили, что продукты с высокой степенью промышленной обработки повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.