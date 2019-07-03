Премьер Канады пообещал защищать суверенитет Украины

Оттава, 3 июля. Канада всегда будет защищать суверенитет Украины. Об этом в среду заявил во время конференции по вопросам реформ на Украине глава канадского правительства Джастин Трюдо.

По его словам, граждане Украины послали ясный сигнал политикам и всему миру, выбрав президентом Владимира Зеленского.

«Они (украинцы) одобрили существенные перемены более храбро и амбициозно, чем когда бы то ни было», — подчеркнул премьер-министр Канады.

Трюдо указал на то, что канадские власти намерены защищать суверенитет Украины.

«Мы будем осуждать российскую агрессию и незаконную аннексию Крыма», — добавил он.

Шестой президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Канаде. Кроме того, в Торонто 2-4 июля проходит конференция по вопросам реформ на Украине. В мероприятии приняли участие представители примерно 40 стран, в том числе и главы министерств иностранных дел.

Как сообщала «Газета.Ru», Крым стал частью Российской Федерации после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% крымских избирателей и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после государственного переворота на Украине. Киев по-прежнему считает Крым украинской территорией.

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».