Назван топ российских городов с самым высоким ростом зарплат

Москва, 3 июля. Эксперты назвали города России, в которых во втором квартале текущего года зафиксирован наибольший рост заработных плат.

Как сообщает РИА Новости, своеобразный рейтинг составили специалисты сервиса для размещения объявлений «Авито», по данным которого за отчетный период средняя зарплата в исследуемых городах по сравнению с АППГ выросла на 6% и составила 37 тысяч рублей.

«В нескольких городах показатель превысил общероссийский: в Москве средняя зарплата составила 57,9 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — 47,4 тысячи, в Екатеринбурге — 39,3 тысячи, в Новосибирске — 37,4 тысячи рублей», — говорится в исследовании.

К слову, наибольший рост размера заработной платы зафиксирован в Барнауле – 11,6%, Москве – 10,9%, Тюмени – 10,2%, а также в Новосибирске (плюс 9,4%), Екатеринбурге (плюс 9,2%), Тольятти (плюс 9%).

Как напоминает «Газета.ru», в середине июня Росстат провел исследование и выяснил, какие профессии были наиболее популярными среди мужчин и женщин в Российской Федерации в прошлом году.

По данным организации, больше всего женщин — 4,7 млн работали продавцами. На втором месте расположились специалисты в области образования — 3,7 млн. На третьем — представители предпринимательства и администрирования — 3,3 млн.

Что касается мужчин, то больше всего они работали водителями и операторами подвижного оборудования — 6,6 млн. На втором и третьем месте — рабочие, трудящиеся в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве — 3,8 млн, а также в строительстве — 2,2 млн.