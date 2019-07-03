Советский танк с останками экипажа обнаружили на границе с Украиной

Москва, 3 июля. Поисковое объединение «Миус-Фронт» в Ростовской области на границе с Украиной нашло советский танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа.

Как пишет «Российская газета», специалисты считают, что военная тяжелая машина была потеряна при прорыве обороны фашистов во время наступательной операции Южного фронта летом 1943 года.

«Двигаясь по наглухо заминированному полю, КВ был остановлен взрывом. Экипаж попытался покинуть танк и начать ремонтные работы, но удар с воздуха уничтожил тяжелую машину и ее экипаж», — говорится в сообщении поисковиков.

Предположительно, уничтоженный танк входил в состав 62-й тяжелой танковой бригады прорыва и был потерян 18 августа 1943 года. К слову, в тот же день бригада потеряла от ударов гитлеровской авиации и артиллерии 15 машин.

«Танкисты — все молодые ребята 18–20 лет. Надеемся установить их имена в архиве, найти родных героев. Для этого у каждого найденного взяты образцы на ДНК-исследование», — отметили поисковики.

Как сообщает «Газета.ru», КВ-1 — тяжелый танк времен Великой Отечественной войны, вооруженный 76-миллиметровой пушкой. Выпускался с августа 1939 года по август 1942 года.

Напомним, что в середине мая активисты поискового объединения «Авиапоиск» восстановили штурмовик времен Великой Отечественной войны Ил-2. Около 70% использованных при восстановлении самолета деталей активисты взяли с найденных в Приморском крае и Сахалинской области боевых машин. Часть запчастей привезли из западных регионов России.