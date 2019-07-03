Катамадзе упрекнули во лжи о проплаченных властями РФ концертах

Москва, 3 июня. Грузинскую певицу Нино Катамадзе уличили во лжи о неучастии в концертах, оплаченных госкорпорациями или властями РФ.

Ранее Катамадзе написала в Facebook, что поддерживает протестующих в Грузии, которые требуют смены ряда членов правительства страны, вооружившись антироссийскими лозунгами. Певица рассказала, что никогда не принимала участия в мероприятиях, профинансированных правительством России и не выступала на днях рождения российских политиков. Катамадзе заявила, что больше не приедет в Россию с концертами. Поздее она удалила пост, но затем восстановила его снова.

Между тем, буквально неделю назад грузинская исполнительница отыграла ряд концертов в РФ. Так, на фестивале «Усадьба Jazz» она исполнила песню «Сулико» под аккомпанемент девочки-подопечной фонда Константина Хабенского. Певица назвала этот концерт «тяжелейшим» и рассказала, что не отказалась от него только «из-за слепой девочки».

Днем ранее Катамадзе выступила на концерте для участников собрания акционеров Афрэксимбанка и конференции «Россия-Африка». Как сообщает РИА Новости, в мероприятии участвовали также Российский экспортный центр, фонд Росконгресс и Минфин РФ.

«Двадцать первого июня в Москве проходил гала-ужин для участников мероприятий по линии Афрэксимбанка. Нино Катамадзе выступала в концертной программе гала-ужина. Фонд Росконгресс выступал исполнителем по организации мероприятий по линии Афрэксимбанка в Москве, в том числе в состав услуг входила организация гала-ужина», — рассказали в Росконгрессе.

Отметим, Россия занимает третье место среди стран-акционеров Афрэксимбанка вне африканского континента. В работе конференции «Россия-Африка» принимал участие и премьер РФ Дмитрий Медведев.

20 июля в Грузии начались массовые акции протеста. Формальным поводом для них стало участие российской делегации в сессии Международной ассамблеи православия. Агрессивно настроенные сторонники скандального политика Михаила Саакашвили набросились на россиян, после чего те были вынуждены покинуть страну. К протестующим присоединились оппозиционеры, митинг в центре Тбилиси перерос в беспорядки и столкновения с полицией, в ходе которых пострадали около 240 человек.

Выступления сопровождались агрессивными антироссийскими лозунгами. Президент страны Саломе Зурабишвили назвала Россию «врагом», заинтересованном в «общественном расколе» в Грузии.

В целях обеспечения безопасности граждан РФ президент России Владимир Путин подписал указ о временной приостановке авиасообщения с Грузией с 8 июля. Позднее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что высказывания грузинских властей не способствуют нормализации отношений между двумя странами.