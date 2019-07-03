Десятки человек стали жертвами авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи

Триполи, 3 июля. Как минимум 40 человек погибли в результате авиаудара по лагерю мигрантов в пригороде ливийской столицы, еще 80 — получили ранения.

Об этом РИА Новости сообщил представитель медицинской службы Малик аль-Мурсит, уточнив, что авиационный удар был прицельным и направленным на нелегальных иммигрантов в районе Таджура.

В настоящее время на месте работают специальные службы, ливийские медики продолжают оказывать помощь получившим ранения во время авиаудара гражданам.

К слову, как напоминает «Газета.ru», в Таджуре размещены несколько военных лагерей армии Правительства национального согласия (ПНС), которое в течение трех месяцев противостоит Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара.

При этом ранее ливийская газета Al-Marsad сообщила, что ВВС ЛНА объявили о начале воздушной операции в Триполи и призвали мирных жителей не приближаться к военным объектам.

Восемь лет назад после убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в стране воцарился политический кризис, напоминает RT.

В настоящее время в Ливии установлено двоевластие: восток страны находится под контролем избранного парламента и Хафтара, а запад — под контролем созданного при поддержке ООН и ЕС правительства во главе с Файезом Сарраджем.

В начале апреля Ливийская национальная армия под предводительством маршала Хафтара начала наступление на Триполи, где находится правительство национального согласия.