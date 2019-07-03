Зеленский в Канаде начал речь на английском и не смог закончить ее

Торонто, 3 июля. Президент Украины Владимир Зеленский начал выступление в Торонто на английском, но почти сразу перешел на украинский язык.

Выступая на конференции по Украине в Канаде, Зеленский сказал несколько слов по-английски, после чего отшутился и был вынужден перейти на родную речь.

«Привет. Дорогой премьер-министр (премьер Канады Джастин Трюдо — прим. ФАН), дорогие друзья, дамы и господа. Это все. Теперь на украинском», — сказал президент, рассмешив участников конференции.

Визит украинского президента в Канаду проходит в течение трех дней, с 1 по 3 июля. В ходе поездки Зеленский провел встречу с канадским премьер-министром Джастином Трюдо, главой МИД Христей Фриланд, членами канадского парламента и представителями бизнеса.

Также Зеленский встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады, поблагодарив их за поддержку. Отметим, на территории Канады проживают около 1,4 млн выходцев с Украины и их потомков, это вторая по численности украинская диаспора в мире, больше украинцев проживает только в России.

В Торонто Зеленский заручился поддержкой заокеанских партнеров в разных сферах. Так, Канада внесла Украину в список стран, куда можно поставлять оружие, сообщил Трюдо. Кроме того, канадский премьер пообещал выделить более 19 млн долларов на поддержку «демократических реформ», которые «помогут улучшить качество жизни украинцев».

Ранее стало известно, что пресс-служба Зеленского назвала не Оттаву, а Торонто столицей Канады. Сейчас в публикации на сайте президента Украины ошибки уже нет. Торонто назван в публикации «самым большим городом» Канады и «столицей провинции Онтарио».

Отметим, в марте Канада, вслед за Евросоюзом и США, ввела санкции против России. Министерство иностранных дел РФ позднее обратило внимание на то, что Трюдо следовало бы сосредоточиться на непростых вопросах внутренней политики, вместо разыгрывания «русофобской карты».