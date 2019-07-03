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Зеленский в Канаде начал речь на английском и не смог закончить ее

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Зеленский в Канаде начал речь на английском и не смог закончить ее

Торонто, 3 июля. Президент Украины Владимир Зеленский начал выступление в Торонто на английском, но почти сразу перешел на украинский язык.

Выступая на конференции по Украине в Канаде, Зеленский сказал несколько слов по-английски, после чего отшутился и был вынужден перейти на родную речь.

«Привет. Дорогой премьер-министр (премьер Канады Джастин Трюдо — прим. ФАН), дорогие друзья, дамы и господа. Это все. Теперь на украинском», — сказал президент, рассмешив участников конференции.

Визит украинского президента в Канаду проходит в течение трех дней, с 1 по 3 июля. В ходе поездки Зеленский провел встречу с канадским премьер-министром Джастином Трюдо, главой МИД Христей Фриланд, членами канадского парламента и представителями бизнеса.

Зеленский в Канаде начал речь на английском и не смог закончить ее

Также Зеленский встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады, поблагодарив их за поддержку. Отметим, на территории Канады проживают около 1,4 млн выходцев с Украины и их потомков, это вторая по численности украинская диаспора в мире, больше украинцев проживает только в России.  

В Торонто Зеленский заручился поддержкой заокеанских партнеров в разных сферах. Так, Канада внесла Украину в список стран, куда можно поставлять оружие, сообщил Трюдо. Кроме того, канадский премьер пообещал выделить более 19 млн долларов на поддержку «демократических реформ», которые «помогут улучшить качество жизни украинцев».

Зеленский в Канаде начал речь на английском и не смог закончить ее

Ранее стало известно, что пресс-служба Зеленского назвала не Оттаву, а Торонто столицей Канады. Сейчас в публикации на сайте президента Украины ошибки уже нет. Торонто назван в публикации «самым большим городом» Канады и «столицей провинции Онтарио». 

Отметим, в марте Канада, вслед за Евросоюзом и США, ввела санкции против России. Министерство иностранных дел РФ позднее обратило внимание на то, что Трюдо следовало бы сосредоточиться на непростых вопросах внутренней политики, вместо разыгрывания «русофобской карты».

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Автор: Виталий Рыжков
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