ГИБДД собирается пересмотреть правила дорожного движения

Москва, 3 июля. Отечественная Госавтоинспекция планирует провести анализ существующих правил дорожного движения на предмет их будущего улучшения.

Как передает «Газета.ru», с заявлением на тему выступил руководитель Государственной инспекции безопасности дорожного движения российского министерства внутренних дел Михаил Черников.

«Будет создана межведомственная рабочая группа, которая на основе обсуждения вопросов нормативного правового регулирования сферы дорожной безопасности проведёт детальный анализ ПДД, а при необходимости — подготовит рекомендации по их улучшению», — говорится в аккаунте ГИБДД в Instagram.

К слову, в середине июня появились сообщения о том, что отечественное МВД планирует ввести нововведения в Кодекс об административных правонарушениях, передают «Известия».

В частности, самые радикальные предложения в проекте поправок в КоАП касаются отмены административных арестов, а также расширения полномочий ГИБДД: госавтоинспекторам разрешат лишать водительских прав без суда.

По мнению автора законопроекта, эта мера вместе с упрощением оформления протоколов о правонарушении на дороге позволит сократить количество составов дорожных правонарушений.

Впрочем, позднее в министерстве опровергли эти сообщения. В пресс-центре ведомства заявили, что распространившиеся в СМИ сведения «не являются официальной позицией МВД РФ».

Кроме того, отметила пресс-служба силового учреждения, прозвучавшие доклады и суждения на НПК, посвященной 45-летию со дня образования Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, носили дискуссионный характер.