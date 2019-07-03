«Синтоловый качок» Терешин просит деньги на операцию для спасения «рук-базук»

Москва, 3 июля. Кирил Терешин, известный как «Руки-базуки» начал сбор денег на операцию по спасению от бицепсов, «накачанных» с помощью масла.

Пятигорский блогер Кирил Терешин, «накачавший» себе невероятного размера бицепсы с помощью инъекций синтола, начал кампанию по сбору средств на лечение за границей. «Руки-базуки» хочет сделать операцию по удалению синтетического масла из мышц.

Терешин жалуется на температуру и уплотнения, которые образуются у него в подмышках. Сбор денег он предлагает организовать через телевидение или «через народ».

По его словам, в нескольких российских клиниках отказались проводить лечение, поскольку «не знают, чем помочь». Теперь угасающая звезда интернета хочет попытать счастья в зарубежных медучреждениях, но не имеет средств на операцию в Германии или Израиле.

«В России прошел клиник не знаю сколько, никто не знает, как бороться. За границей с этим могут помочь. В Израиле и Германии. Но это очень дорого стоит», — сказал Терешин в новом видео, опубликованном в Instagram.

По данным СМИ, ситуация усугубляется тем, что «Руки-базуки» использовал для своих экспериментов не настоящее синтетическое масло, на которое у него не было денег, а смесь подсолнечного с другими маслами, приготовленную на его собственной кухне в Пятигорске.

Врачи делают неутешительные для Торошина прогнозы. Если ничего не предпринять, считают специалисты, ситуация может закончиться ампутацией конечностей или даже смертью пациента.

В стремлении сделать мышцы ног такими же «рельефными», как и бицепсы, «Руки-базуки» вставил себе в прошлом году импланты в районе икроножных мышц, но позднее удалил их, никак не прокомментировав свое решение.