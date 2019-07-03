Бразильские ученые раскрыли тайну опасного вируса

Сан-Паулу, 3 июля. Бразильские ученые установили происхождение вируса желтой лихорадки, вызвавшего самую массовую эпидемию за 40 лет.

Ученые института Адольфо Луца и Университета Сан-Паулу в Бразилии установили происхождение вируса, ответственного за продолжающуюся в стране эпидемию желтой лихорадки. Они провели молекулярное исследование вирусов, обнаруженных у мертвых обезьян и комаров, и результаты показали, что штамм, вызвавший нынешнюю эпидемию, возник в штате Пара в Северной Бразилии в 1980 году.

Вирус распространился среди обезьян, после чего начал свой путь по всему региону Амазонии, пока не достиг Венесуэлы и Суринама. Начиная с 2000 года, также через обезьян, заболевание мигрировало в Бразилио и достигло штата Сан-Паулу в 2013 году, а спустя три года здесь были зафиксированы первые смертельные случаи.

По данным бразильского Минздрава, с середины 2016 годы было зафиксировано около 2250 подтвержденных случаев заболевания желтой лихорадкой и 764 умерших от этой болезни.

Желтая лихорадка — это острое заболевание, вызываемое вирусом, который переносится к людям с зараженных обезьян через укусы желтолихорадочных комаров Aedes aegypti. Среди симптомов болезни — желтуха, желтоватая или зеленоватая пигментация кожи и белков глаз из-за высокого уровня билирубина, вырабатывающегося, чтобы противостоять повреждению печени. Опасная для человека, желтая лихорадка — практически смертный приговор для обезьян-ревунов, которые чрезвычайно восприимчивы к болезни.

Страдают обезьяны и от местных жителей, которые убивают их десятками, ошибочно полагая, что те могут заразить людей желтой лихорадкой.

Как пишут «Известия», в Боливии зафиксирована вспышка неизвестного вируса, от которого уже умер один человек.