Осужденную в США россиянку Осипову перевезли из Канзаса в Неваду

Вашингтон, 3 июля. Россиянка Богдана Осипова, которую осудили в США за похищение собственных детей, переведена из тюрьмы штата Канзас в центр предварительного заключения в Лас-Вегас.

Об этом ТАСС сообщила мать россиянки Юлиана Филипюк, уточнив, что в Неваде ее дочь могут продержать до месяца. При этом, по словам женщины, заключенным не сообщают, что с ними происходит и куда их перевозят.

«Дану разбудили в понедельник рано утром, сказали, что на сборы 30 минут и, не разрешив взять ни документов, ни личных вещей, посадили в автобус, где вместе с другими заключенными они ждали около трех часов», — пояснила Филипюк.

Кроме того, как рассказа мать Осиповой, ее дочь, а также других заключенных в течение суток, пока проходила их транспортировка, держали в нечеловеческих условиях.

«В течение суток, на протяжении которых ее вместе с другими заключенными перевозили в Неваду, их лишь один раз отвели в туалет, дали всего одну бутылку воды в 250 мл, несмотря на жару, и один бутерброд», — уточнила женщина.

А в Лас-Вегасе, том самом временном центре, куда доставили Богданову, заключенных осматривали одни и те же сотрудники, не меня перчаток.

«В самом учреждении были совершенно антисанитарные условия. Сотрудники в одних и тех же перчатках, ощупывая голову, волосы, тело, руки, ноги. Все это — абсолютно нечеловеческое отношение», — отметила Юлиана Филипюк.

Ожидается, что Осипову могут перевести в федеральное исправительное учреждение Данбери штата Коннектикут — именно так при вынесении приговора распорядился федеральный суд.

Как напоминает «Газета.ru», Богдану Осипову приговорили к семи годам тюрьмы. Ее обвинили в похищении собственных детей и вымогательстве денег с бывшего мужа. Также в течение трех лет после освобождения она должна будет находиться под надзором и выплатить экс-супругу 18 тысяч долларов судебных издержек.