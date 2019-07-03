Глава МИД Канады процитировала Путина на встрече с Зеленским

Торонто, 3 июля. Глава МИД Канады Христя Фриланд начала свое выступление на конференции по Украине с цитаты президента РФ Владимира Путина.

Начиная свое выступление перед присутствующими, среди которых был президент Украины Владимир Зеленский, Фриланд объявила, что процитирует одного человека, и мало кто в аудитории ожидает этого.

«Это президент Владимир Путин. В преддверии саммита G20 он дал интервью моему Alma Mater Financial Times, в ходе которого заявил, что либеральная идея изжила себя», — сказала министр.

Фриланд добавила, что Канада «отважно осуждает» заявление российского лидера, добавив, что накануне был День Канады и извинившись за «экстрапатриотичность». Министр напомнила, что премьер страны Джастин Трюдо защищает идеи либерализма по всему миру.

«Поддержка демократии и мирового порядка, основанного на международном праве — ядро внешней политики Канады», — резюмировала Фриланд.

Напомним, накануне саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке Путин заявил, что либеральная идея изжила себя и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. Слова президента РФ вызвали широкий резонанс среди политиков и журналистов.

Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что Путину по-прежнему близки идеи либерализма, но он выступает против навязывания их другим.

Ранее RT сообщил, что Зеленский рассмешил участников конференции по Украине в Торонто, перейдя на украинский язык после пары коротких предложений на английском.