Власти США запретили полет «малыша Трампа» на акции протеста в Вашингтоне 4 июля

Вашингтон, 3 июля. Власти США одобрили акцию протеста в Вашингтоне в День независимости 4 июля, но запретили полет надувного «малыша Трампа».

Американские власти одобрили заявку активистов антивоенного движения CodePink на проведение акции протеста в День независимости в Вашингтоне, но не согласовали запуск в небо огромной надувной фигуры, изображающей президента США Дональда Трампа в виде разгневанного младенца в подгузнике. Отмечается, что полет «малыша Трампа» не может быть осуществлен без одобрения Федерального авиационного управления США.

«Считаем, что это не правильно, либо это бюрократия, либо попытка помешать общественности увидеть «малыша Трампа» в воздухе. Это просто смешно, что разрешаются полеты бомбардировщиков над головами, а «малыша Трампа» нельзя запустить», — прокомментировала ситуацию основательница CodePink Медея Бенджамин.

По словам Бенджамин, Национальная парковая служба США, в ведении которой находятся общественные территории в центре американской столицы, разрешили установить надувную фигуру на лужайке и накачать ее воздухом, но запретили использовать гелий, необходимый для полета.

Активисты не сдаются и рассчитывают получить разрешение на запуск «малыша Трампа».

Ранее Дональд Трамп анонсировал масштабное празднование Дня независимости в Вашингтоне под названием «Салют Америке». Как ожидается, по улицам города пройдут танки, а в небе пролетят самолеты, среди которых, отметил Трамп, будут «лучшие истребители в мире».

Акция протеста CodePink пройдет на центральном бульваре Вашингтона. Идею с запуском «малыша Трампа» активисты позаимствовали у британских правозащитников, дважды устроивших нечто подобное во время визитов американского президента в Лондон.